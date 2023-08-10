台北市長蔣萬安將「翻轉上下課時間」當作兒童節大禮，希望國小在4月選擇1日翻轉上下時間，讓學生自由活動，市議員王閔生卻發現，6成學校由校方安排活動，蔣萬安因此允諾，明年按照計畫原意落實政策。北市教育局10日公布實施原則，學校應循3種時間模式舉辦翻轉上下課，也不得列入校慶、運動會等活動。

教育局規定，學校辦理上下課翻轉不能列入校慶、園遊會、運動會、戶外教學等活動，模式則分成「單日整天」、「7堂課分散在4周辦理」及「半日＋半日」3大類。

湯志民解釋，「半日＋半日」意指上下課翻轉拆成兩個半日，以隔周舉辦的方式實行，原則上教育局較推薦學校以單日整天的形式舉辦，但若認為規畫有困難，仍可選擇「半日＋半日」或「7堂課分散在4周辦理」。

教育局也公布7點實施原則，包含讓學生成為學習的主人、讓學生多元智慧自由開展、提供學生自由探索的機會、提供豐富的學生學習資源、教師提供支持系統對弱勢與主動性不足的學生善加引導、家長關心與鼓勵孩子、學校應注意並加強安全維護。

湯志民指出，每位學生喜好不同，應讓他們學會自主做決定，並給予探索機會，因此提供豐富的學生學習資源是學校辦理上下課翻轉最核心的原則。舉例來說，學生很可能計畫在40分鐘下課時間於操場玩耍、進圖書館看書，甚至學畫圖，建議學校視學生需求開放專科教室、體育館、桌球室等空間，並在有安全疑慮的地方安排教師陪同。

湯志民強調，當兒童是一件快樂的事情，學生6年的兒童生涯，應有權利享受自己的生活，兒童月則是要慶祝學生當兒童，既然要慶祝，要讓他們感受到愉快與快樂。

實踐國小校長林松金表示，他較傾向全日舉辦上下課翻轉，未來會預先調查學生的興趣，安排各領域教師在合適的教室提供學習指導，像是美術教室當日上午開放水彩活動、下午則是雕塑，有興趣的學生便可先報名，當日即可依選擇時段進行活動。

林松金說，今年學校的翻轉上下課是讓學生參與老師設計闖關活動，讓學生玩中學，是以教師為主的活動，未來翻轉上下課會以學生的想法為優先來安排，期盼學生能透過一整日的翻轉上下課自主學習，學到平常無法深入學習的知識。