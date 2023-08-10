非洲國家尼日上個月爆發軍事政變，各國也陸續撤僑，外交部今天表示，該國局勢仍然動盪不安，外交部籲請國人暫時不要前往。目前有兩名國人在尼日工作，駐處正在協助，很快就會離開。至於鄰近國家還沒有聽說我們的國人有受到影響。

尼日7月26日發生政變，總統貝佐姆遭軍方軟禁，「西非國家經濟共同體」15國成員已向尼日軍方發出最後通牒，要求8月6日前釋放總統貝佐姆，恢復民主政府，否則不排除進行軍事干預。但通牒期限到，尼日軍方仍不妥協，還號召民眾對抗外國勢力，尼日民眾擔心爆發戰爭，已經開始瘋搶民生物資。

外交部今天舉行例行記者會，亞非司司長賀忠義表示，西非國家尼日發生政變，目前局勢仍然持續動盪不安，法國、義大利等國家已經撤僑，尼日政變軍宣布自8月6日起關閉領空，影響航班的起降。

他說，尼日政變恐怕還會連動西非的一些區域的情勢，外交部會持續關注相關情勢的發展。並且提醒國人，避免前往該國商旅，如果國人在尼日遭遇急難情形，可以撥打駐法國代表處的緊急聯絡電話、獲得必要的協助。

賀忠義指出，尼日發生政變當下，外交部查詢表示沒有我國僑民在那裡，但後來經過駐處還有外交部持續主動聯繫，了解我們有兩位國人在那邊有進行工作，這兩位國人經過我們駐處的協助，很快就會離開。至於鄰近的國家目前為止還沒有聽說我們的國人有受到影響。

媒體關切在尼日的兩位國人何時可以離開？他說，目前還在安排當中，確定離開之後，會對外說明，不過兩位國人所處地區的情勢相對穩定，安全無虞，也會和駐法代表處保持密切的聯繫。