一直以來受到投資人關注的美股「巴菲特指標」已經顯示，目前的市場已經被嚴重高估，符合目前華爾街的主流看法，有分析師更建議投資人減持股票，主要原因在於，聯準會不太可能放鬆貨幣緊縮政策，且宏觀經濟環境放緩的狀況確實存在。

綜合外媒報導，根據GuruFocus的數據，巴菲特指標約落在170.2%，較2022年9月的低點大幅上升22%，該指標是由美股歷史最悠久的全市場指數威爾夏5000指數（Wilshire 5000）除以美國年度GDP所計算出的指標。

GuruFocus研究人員指出，根據巴菲特指標，目前市場被嚴重高估。金融集團Truist聯合首席投資長Keith Lerner也抱持相同看法，「估值已經達到過去幾年來最富有的水準，對股市採中性立場，因為估值比較高。」

更糟的是，華爾街普遍看跌，恐對市場造成壓力，摩根大通首席分析師Marko Kolanovic表示，由於主要市場的央行不太可能放鬆近期貨幣緊縮政策，且宏觀經濟已出現放緩，本益比看起來過高，建議投資人在此時減持股票。