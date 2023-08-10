iRent共享汽車無人租車服務在台上路將邁入第十年，始終秉持「以科技為共享生態圈賦予創新價值」的核心理念，結合AI與雲端應用，加速打造更完善的移動服務，帶動租車產業的全新風貌。

和雲行動服務董事長謝富來表示，iRent的本質，是期望借助科技與數位的力量，對租車產業帶來改變，進而為消費者創造最佳利益，且身為共享移動服務的領導品牌，iRent創立「共享車平台」，就是希望透過攜手愛旺、小馬與直航這些在市場上耕耘已久的短租業者，一同加入iRent共享平台，發揮一加一大於二的最大綜效，讓iRent、加盟夥伴以及消費者都能共享協作產出的資源與益處，創造三贏局面。從「共享」邁向永續「共榮」」。即日起，全台最大的一站式共享移動平台正式上線，民眾將可經由iRent APP隨租隨還更多的共享汽車。

iRent已深入大眾生活圈，成為移動的新趨勢。近年用戶數呈現快速增長，至今累計用戶已超過150萬人，穩居產業龍頭地位。為滿足近年倍速成長的會員數與用車需求，iRent攜手租車同業夥伴，宣布成立「共享車平台」；藉由各加盟業者將旗下租賃車輛上架於iRent平台，讓iRent「同站租還」服務的車隊陣容更壯盛，服務據點更廣泛密集。民眾未來除了可在原本iRent站點租用車輛，還多新增愛旺租車、小馬租車以及直航租車三家同業的車源，在iRent APP租車牌卡上皆會清楚標示車輛出租業者的名稱。