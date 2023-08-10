台南白河出身的日大漁業集團董事長張志育，以父親張慶芳名義捐贈1億元在白河興建「張慶芳紀念圖書館」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

「張慶芳紀念圖書館」是以蓮田上的知識方舟作為設計理念。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南白河出身的日大漁業集團董事長張志育，以父親張慶芳名義捐贈1億元在白河興建「張慶芳紀念圖書館」，11日將正式啟用，台南市長黃偉哲10日搶先開箱，介紹館內美輪美奐的空間環境。

「張慶芳紀念圖書館」是以蓮田上的知識方舟作為設計理念，一樓為兒童閱讀區及樂齡期刊區，二樓為青少年區、 資料檢索區及會議室，三樓為開架閱覽區。館內二樓辦理在地藝術家施炳煌「荷香墨韻」畫展，以當地蓮花為展覽主題，並搭配墨韻作品。

黃偉哲表示，「張慶芳紀念圖書館」以蓮田上的知識方舟為設計理念，各閱覽區整潔明亮，特別是興建地點與學校相連，小朋友下了課就可以來圖書館，內設有親子閱讀區，平、假日都能讓家長和小孩享受閱讀休閒的樂趣。

黃偉哲提到，台南圖書借閱率在全國名列前茅，市府也持續優化各區圖書館，感謝張志育董事長的捐獻，為地方提供更好的閱讀環境，歡迎市民親臨張慶芳紀念圖書館，培養帶著走的知識力量。

白河區長董麗華說明，圖書館啟用後，白河區不僅多了一個嶄新的閱讀與學習環境，日後也將結合在地特色及社區活動，提供民眾一個多元的藝文空間。