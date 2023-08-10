國民黨台北市議員、松山信義區立委參選人徐巧芯近日矛頭指向台南，兩度抨擊沙崙綠能科學城，又到台南市長黃偉哲胞妹黃智賢臉書隔空互槓，黃偉哲今天回嗆，為了政治目的攻擊是不好的，他直指，前台北市長柯文哲任內施政遭監察院糾正幾十次，卻沒看到徐巧芯監督，反而要求國民黨與侯友宜不要攻擊柯，「這也未免太雙標了吧？」

黃偉哲今天上午受訪指出，選舉就好好選，公共建設禁得起檢驗，但不要為達政治目標而攻擊，是不好的。他說，柯文哲擔任台北市長時，台北市政府被監察院糾正好幾十次，也沒看到擔任議員的徐巧芯監督，反而要求國民黨與侯友宜不要攻擊柯文哲，「這是什麼意思？未免太雙標了吧？」

針對徐巧芯與黃智賢互槓，黃偉哲昨晚透過臉書po出一段影片指出，最近聽說徐巧芯跑到黃智賢臉書吵架，可見國民黨立委選情有點低迷，甚至小雞必須蹭黃智賢聲量，還要求她的母雞不要打柯文哲。他今天再說，侯友宜夠強，就沒有大家可能覺得徐巧芯偏向柯文哲，不會有「小雞跑光光」的味道。

由於黃偉哲與黃智賢兄妹政治立場向來涇渭分明，黃偉哲罕見「護妹」，吸引網友爭相按讚，超過3.8萬次觀看。黃偉哲說，兄妹本來就是血親，大家本來就會互相關懷，即便政治立場不同，生活日常也可以關心，「政治是一時的，親情是永遠的」，他與黃智賢政治立場不同，但彼此了解也諒解，兄妹親情還是不變。

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