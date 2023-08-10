副總統賴清德12日將出訪巴拉圭並過境美國，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳10日指出，此行是我國副總統第11次出訪並過境美國，中國不該藉此文攻武嚇台灣選民，意圖「出口轉內銷」，且從歷次民調看來，若中方有任何不文明、不符合外交的舉動，將在台灣內部造成相當大的反彈。

民進黨立院黨團上午舉行記者會回應時事議題，媒體詢問，賴清德即將出訪巴拉圭並過境美國，是否擔心中國大陸出手，轉移國內比較混亂的焦點？

對此，劉世芳表示，這些都是我方與美方溝通時，一定會出現的風險，過去時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，或蔡英文總統今年上半年出訪中南北州友邦時有過境美國，當時中國皆採取文攻武嚇作為，這是可以預測到的。

劉世芳呼籲對岸，美方已經講得非常清楚，賴清德到巴拉圭參加總統就職典禮，是我國副總統出訪並過境美國的第11次，其實是個慣例，而美方按照慣例提供我國副總統方便舒適且有尊嚴的待遇，中方沒有任何理由反制，包括在國際媒體上、在外交斡旋上及發動軍演等，只會讓國際認為中國無法辦法應付國際局勢，想要以「出口轉內銷」方式來穩定內部紛亂的手段。

劉世芳批評，中國恫嚇台灣國民的舉動相當不可取，從歷次民調看來，如果中方有任何不文明、不符合外交的舉動，將在台灣內部造成相當大的反彈，黨團不希望中國持續以此態度對待我國副總統出訪行程。