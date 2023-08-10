苗栗通苑地區豪雨成災，淹積水退去後，各地開始動員災後重建。（陳品安提供／李京昇苗栗傳真）

本月5日苗栗豪雨成災。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

卡努颱風帶來強烈西南氣流，5日造成苗栗縣豪雨成災，苗栗縣議會10日舉行臨時會，多位議員關注災後補助與水患防治，針對通苑地區強降雨，淹水須達50公分才能達到災害補助標準，建議縣府放寬標準。縣長鍾東錦則表示，中央有訂定相關補助標準，他將向民間企業勸募，個人也會跟友人一起資助經費，共同以募得款項來慰問災戶。

苗栗縣苑裡、三義、竹南、頭份等鄉鎮市多處淹水，其中苑裡地區災情慘重，許多家戶淹積水過腳踝，還有零星土石泥流造成家戶傳出災情，苑裡山腳地區更出現10年來最嚴重淹水災情，一度淹至50多公分、無法通行。

縣議會今天臨時會中，縣議員翁杰、陳品安、張顧礫、曾玟學、陳光軒、楊文昌與劉美蘭等人關心災害救助、河川橋梁整治等議題。針對淹水補助，社會處長楊文志表示，災害救助補助標準，是依據社會救助法衍生的標準，慰問金核發標準為土石泥流30公分以上、慰問金2萬；淹水50公分以上慰問金5000元、淹水100公分以上公分慰問金2萬元。

翁杰說，強降雨造成通苑地區嚴重災情，淹水須達50公分才能達到災害補助標準，請縣府研議放寬標準。陳品安表示，災戶很難申請急難救助金，她舉例有戶人家土石泥流只淹進10公分，就讓他們無法進出，雖然慰問金沒辦法完全補償災損，但可讓居民得到慰問跟尊重，她請縣府財政可負擔下從寬認定。

縣長鍾東錦說，淹水、土石泥流造成的災情，其相關認定中央有訂定標準，如果要動用縣府資源補助恐有困難，即便想動用二備金，主計單位應也不會同意，他希望先請縣府、苑裡鄉鎮公所盤點有多少家戶受災，他再透過募款方式給予補助。

他表示，他能做到透過通苑地區的企業支援，或他本身以及他的友人共同自掏腰包，募得款項之後，按家戶、災情發放慰問金。

張顧礫提到，豪雨造成房裡溪暴漲，德心橋、德善橋發生溢堤，許多家戶床墊家具都淹到爛掉，希望縣府研擬短中長期，治理縣管河川房裡溪，不要再讓淹水情況發生。

陳光軒、曾玟學說，強降雨也導致竹南、頭份地區淹水，尤以頭份交流道只要稍微下雨，幾乎是逢雨就淹，建議縣府做好水災水患防治機制、防患於未然。

楊文昌、劉美蘭則表示，山區雖然沒有淹水，但不停有土石崩落，苗62線更是嚴重坍方，希望縣府陸續改善當地交通，讓遊客泰安、南庄鄉民有安全回家的路。

縣府水利處長楊明鐃指出，房裡溪治理計畫訂於2008年，將爭取水利署重新檢討擬訂，並優先改建南溪橋，同時與農田水利署檢討，沿河攔水堰的工法及位置，預防再發生水患。

另外，針對頭份交流道淹積水問題，楊明鐃說，針對交流道附近124甲線道路改善，已有舉行專案小處會議，預計將閘門改成電動閘門加強控制水量、新建側溝避免水流進入住宅區等規畫，也會建議農水署依開口合約請廠商進駐機械，若有淹水可隨時用機具改善。

農損部分，縣府農業處長陳樹義表示，苑裡鎮災情較為慘重，這幾天按照流域地段已經勘查結束，秧苗受損7公頃，若達天然災害救助標準，每公頃將補助4千；農田淹沒有5公頃、每公頃補助5萬元。公館紅棗、泰安與南庄甜柿災損部分，預計周4、5會勘，下周會有初步結果。