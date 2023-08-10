不當黨產委員會在3年前處分，認定中華救助總會是國民黨附隨組織，不當取得財產禁止處分，且須申報財產，總會不服提行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院認為，黨產會處分沒有違誤，判決駁回其訴訟。可上訴。

中華救助總會在1950年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」為團體名稱成立，1991年再向內政部申請更名為「中國災胞救助總會」，2000年更名為「中華救助總會」，是人民團體法核准立案登記之社團法人。

黨產條例公布後，黨產會舉行聽證，認定中華救助總會曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，認定為國民黨之附隨組織，推定為不當取得之財產，另應於受通知日起4個月內向黨產會申報財產，中華救助總會不服處分，提起行政訴訟，請求撤銷處分。

北高行政法院認為，中華救助總會曾由國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離該政黨實質控制，是黨產條例所稱之附隨組織，當產會處分認定其為國民黨之附隨組織，推定為不當取得之財產禁止處分等，核無違誤，不得逕指為違法，判決駁回其訴訟。