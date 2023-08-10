28歲的謝先生周末前往新竹縣山區郊山爬山，因擔憂負重太重，故刻意減少攜帶水量，登山期間卻又遍尋不著乾淨水源，直到下山才有機會額外補充水分。下山後隨即都待在冷氣空調環境，但直到睡前仍感覺身體熱熱的，有輕微疲倦與頭暈症狀，故至新竹台大分院生醫醫院竹北院區家庭醫學部就診，經醫師問診後確定為中暑。

家庭醫學部醫師蘇柏維指出，中暑是一種嚴重的熱量失調狀態，是因身體長時間暴露在高溫環境下，水分容易蒸發、流失，卻又沒有適時的補充適量水分以及鹽分。或者因台灣獨有的高溫溼熱氣候，使身體的熱量無法順利有效散熱而導致體溫升高。

中暑常見症狀除體溫上升，還包含皮膚乾躁發紅、心跳加快、呼吸急促、倦怠無力等。若情況未能及時改善而持續惡化，此時會使身體調節熱量的機能失效，身體的核心體溫將明顯上升，無法排汗，並出現頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙等中樞神經症狀，甚至進展到多重身體器官衰竭、神智混亂、以及昏迷。

蘇柏維說明，在案例中，謝先生從事長時間的爬山活動，甚至有負重需求，因此容易造成身體水分持續流失，體溫上升。再加上若是在炎熱潮濕的夏季爬山，部分山區可能因通風較差，或缺乏遮蔭，而直接暴露在陽光下，增加中暑的風險。所幸謝先生當下處置得宜，且警覺就醫，就診時生命徵象穩定，避免了嚴重併發症。

蘇柏維提供一些預防中暑的撇步，民眾可善加運用：

注意適當的水分攝取：高溫下身體容易脫水，所以在長時間的戶外活動中定期補充足夠水分，並避免過量飲用含咖啡因或糖分過高的飲料，因為它們可能反倒會加重脫水症狀，在酷熱的天氣中，補充含電解質的飲料或含鹽分的食物也是不錯的選擇。當在炎熱天氣下已出現口渴症狀時，便是個警訊，應儘快補充飲水，並暫停當下活動，轉移至陰涼處。

適當遮陽：在炎熱的太陽底下，盡量避免長時間的直接暴曬。戴寬邊的帽子，或使用陽傘以提供遮蔭，減少皮膚直接暴露在陽光下的機會。

選擇合適的服裝：穿著輕便、透氣、寬鬆的衣物幫助散熱，並選擇淺色的衣物可以反射陽光，減少身體吸熱。

避免於高溫時段戶外活動：在白天上午10點到下午4點之間的高溫時段，應避免長時間的戶外活動。如果必須外出，應定時至陰涼處休息。

使用輔助身體冷卻的物品：使用冷毛巾敷在頭部或脖子上可以幫助降低體溫。

知道如何應對中暑：如果你或他人出現疑似中暑症狀，應立即尋求醫療協助。在等待醫護人員到來之前，旁人可將患者先移至陰涼處，並給予電扇、涼水或冰袋以降低體溫。

蘇柏維提醒，中暑是夏季酷熱天氣期間潛在的健康風險，但可以透過預防措施降低風險，記住以上的6撇步，並了解如何應對中暑，在享受夏日繽紛精彩的戶外活動的同時，維護身體的健康和安全。