中友百貨和彰化縣政府合作推出「體驗彰化-美食．伴手禮展」匯集66家廠商齊聚台中中友百貨。（馮惠宜攝）

台中大遠百展開「2023泰國風情物產嘉年華」將超人氣泰式零食搬到賣場。（馮惠宜攝）

彰化大元麻糬、進發蜜麻花、泰國炸魚皮、Bento魷魚片…，現在不用出台中都能原汁原味就能品嚐到；迎接暑假、農曆七月普度商機，台中市兩家百貨業者不約而同舉辦美食展；中友百貨和彰化縣政府合作推出「體驗彰化-美食．伴手禮展」，而台中大遠百則是舉辦「泰國風情物產展」讓消費者就近「好吃、好拍、好玩、好買」。

為了讓更多消費者認識彰化特色名店，彰化縣長王惠美特別率領彰化縣66家廠商齊聚台中中友百貨，今（10日）起在中友13F大廳舉辦「體驗彰化-美食．伴手禮展」，有彰化北門口肉圓老擔、阿章爌肉飯、大元麻糬、阿璋肉圓等超人氣名店限時快閃，也有網購超夯的進發蜜麻花、軒記台灣肉乾王、鼎泰興水蒸蛋糕等彰化十大伴手禮名店。

展出內容包括「超人氣名店獨家快閃」、「新鮮好滋味」彰化美食小吃、「在地生活文創」MIT優質產品、「人氣伴手禮」特色物產禮盒等，許多都是遊客到彰化必吃必買的優質好物，現在台中的消費者不用再跑到彰化或是苦苦等候網購出貨，來一趟中友百貨就能一次購足。

走進展場還能看到彰化聞名國內外的台鐵扇形車庫，中友百貨這次特別將展場氣氛以鐵道串聯，加上懷舊氣氛濃厚燈籠，C棟1F廣場特別設置復古可愛的1比1「台鐵135巡道車」供消費者拍照打卡留念。

台中大遠百也在同日展開「2023泰國風情物產嘉年華」將超人氣泰式零食：Pocky夏日風情／青蘋果、炸魚皮、Bento魷魚片等搬到賣場，開幕首日由遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任、泰人實業有限公司總經理簡廷翰及台中大遠百店長藍卓成，帶領貴賓共同為「泰國風情物產嘉年華」盛大揭幕，推薦獨家限定商品以及道地風味伴手禮。

展場佈置泰國文化特色古蹟、傳統水上市場的景色以及色彩繽紛的泰式燈籠，都在台中大遠百泰國物產展等著民眾前來打卡留念。周末假日更安排一系列精采泰好玩活動：如潮炫魔幻秀、手作古靈精怪泰國面具以及泰拳體驗。