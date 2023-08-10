美國聯邦調查局（FBI）9日前往猶他州一名75歲男子的住家搜索，該男子涉嫌向總統拜登發出死亡威脅，遭FBI探員開槍擊斃。

美國猶他州一名75歲男子因涉嫌向總統拜登發出死亡威脅，昨天遭聯邦調查局（FBI）開槍擊斃。拜登計畫於當天晚間抵達猶他州。

根據CNN、《衛報》報導，這位名叫克雷格．羅伯森（Craig Robertson）的男子面臨3項聯邦指控，包括威脅總統和妨礙聯邦執法人員。FBI調查員在9日上午前往他位於猶他州普若佛市（Provo）的住家，準備進入搜索時，雙方疑似爆發衝突，導致該男子當場遭到擊斃。

檢方調查指出，羅伯森（Craig Robertson）可能握有大量武器。（圖／美聯社）

一位鄰居表示，當時他正在附近遛狗，看到5、6台警車包圍羅伯森的住處，一名員警數次向屋主喊話，要他高舉雙手走出屋外，沒多久後就聽到巨大的轟鳴聲。

據一名執法人員表示，當時羅伯森拿槍指著FBI調查員，目前FBI正針對這起槍擊事件展開調查。

Here's today's winner in the Fuck Around and Find Out Show

He threatened to shoot Biden & DA Alvin Bragg, and when the FBI tried to serve an arrest warrant he pulled a gun on them, well FAFO

Neighbors are "shocked" but say he had "probs with the Gov't" https://t.co/gnWcJGYswh — Dave Ryder 🌊💙🌎❄🏳️‍🌈 (@daveryder) August 9, 2023

羅伯森近期曾向多名司法與行政官員發出威脅，包括總統拜登、副總統賀錦麗，以及起訴前總統川普的紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）。檢方起訴書提到，在得知拜登即將訪問猶他州後，羅伯森曾在社群媒體上發文，表示將挖出塵封已久的迷彩服，擦拭狙擊步槍上的灰塵，迎接拜登來訪，「歡迎光臨，小丑總司令（BUFFOON-IN-CHIEF）！」

在另一則貼文中，羅伯森稱自己為川普支持者「MAGA Trumper」。由於他多次向民主黨人發出暗殺威脅，FBI從貼文判斷，他手中可能握有大量武器，曾於今年3月前往他的住家，嘗試與他聊一聊，但遭到拒絕。在那次交涉後，他把矛頭指向調查局，寫下：「我知道你們正在讀這段訊息，你們不知道自己的探員距離『砰』的槍聲有多近。」

根據芝加哥大學在今年7月所做調查，過去幾個月來，美國政壇遭受暴力威脅急速增加，整體估計約有1千8百萬人支持透過武力手段，協助川普重返白宮。