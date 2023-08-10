日本知名一線男優清水健，出道至今拍攝超過1萬5千部作品，床戰對象多達1萬1千5百人，「戰績」相當輝煌，近日他帶著妻小到台灣旅行，獲邀上了網紅三原的Youtube頻道，除了品嘗台灣道地夜市美食，也透露拍攝AV辛苦之處，更自揭最高齡的對象竟是72歲的雙胞胎奶奶。

清水健受訪時透露目前床戰對象多達1萬1千5百人，一天最多和22人交手過，自爆一天「發射」次數最多達11次，讓三原直呼太誇張了，至於被問到是否為了「頻繁發射」鍛鍊身體，他指出關鍵在於「想要做的心情」，細數拍攝最難忘的對象，就是和72歲的雙胞胎奶奶、胸圍176公分及體重157公斤的兩位女性。

日本當紅A〇男優清水健第一次體驗台灣雞排！夜市街頭訪問，拍攝時覺得最辛苦的對象是？【招待來台觀光客】。（影片／ 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN Youtube）

清水健指出拍攝辛苦的地方，並非在很熱或很冷的環境，或奇怪的地點，而是要和生理上無法接受，以及極度反感的人合作，但礙於工作無法推辭，當下得硬上的心情讓他相當無奈，不過有時反倒會意外舒服，導致彼此都出現色色的心情，便會比較順利；語畢，清水健便和三原相視而笑，不過，清水健強調：「雖然意外有舒服的感覺，不過之後還是會刻意不見面，畢竟精神上會很難受」。

這支影片上架不到一天，就吸引超過20萬人瀏覽，網友紛紛留言：「好喜歡這一集的清水健喔，看到演員的平民生活樣貌，是一個很體貼的爸爸跟丈夫」、「清水健的老婆包容心也太強了吧......各種話題都葷素不忌.」、「很喜歡清水健的個性，聊天很放得開，雖然老婆小孩都在場，也都不介意聊任何話題」。