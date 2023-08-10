823砲戰65周年紀念日將在金門登場，傳出國民黨總統參選人侯友宜，與鴻海創辦人郭台銘都會參加。原本民眾黨總統參選人柯文哲也評估前往，但現在傳出，柯陣營擔心被模糊焦點，拍板不去金門了。至於侯友宜是否還會如期參加，侯辦10日表示，一定不會缺席

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，金門823砲戰對中華民國具有相當重要的意義，相關的紀念活動，侯友宜一定不會缺席，同時也計畫到當地走訪與拜會，傾聽與了解的地方需求與聲音。至於金門的相關行程目前都在規畫，有確定的資訊，選辦會再對外說明。