民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，原想藉此撕掉總統參選人柯文哲的「仇女標籤」，卻設計空服員穿緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞，引發物化女性爭議，柯文哲媽媽何瑞英為此喊冤，稱「我們沒做什麼壞事，被罵沒關係」。不過，民進黨立委林靜儀10日酸說，成年人出社會這麼久了，不應該再讓媽媽出來回應事情。

民進黨立院黨團上午舉行記者會回應時事議題，媒體詢問民眾黨總統參選人柯文哲在仇女風波後神隱，還派媽媽出來回應。對此，林靜儀酸說，柯媽媽年事已高，柯不該再讓媽媽出來回應事情，「成年人出社會這麼久了，自己的工作在找的過程中，不用自己的爸媽出來」。

林靜儀批評，柯文哲長期以來對多元價值、社會不同處遇者只有單一標準，面對性別時也是如此，他對女性認知也非常單一，實際上這幾天很多人在討論，很多民眾黨自家人都說黨慶活動是幫柯文哲過生日，簡直像是「皇帝選妃」，她建議柯營好好道歉，承認真的沒有想到此活動不合適，不需要辯解這麼久。

林靜儀感嘆，每個政黨、政治人物都會犯錯，但柯文哲問題在於犯錯後也不好好道歉，尤其民眾黨即便犯錯再多也不改過，「一個不改過、不檢討的政治人物，才是民主政治中比較令人擔憂的部分。」