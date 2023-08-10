台南市10日清晨下起豪雨，根據氣象局上午11點20分統計資料，台南市包括安平區、南區、安南區、北區3小時累積雨量超過100mm，已達豪雨等級，且瞬間雨量過大，超過排水設計標準，造成部份行政區積淹水，市長黃偉哲要求抽水站及移動式抽水機全力啟動，道路或地下道有積水就優先封閉，引導民眾改道。

今天清晨開始雨勢不歇，台南市災害應變中心昨天開設三級，今天上午宣布提升為二級一階開設，水利局從昨晚緊急調度25座抽水站，今早31座抽水機全出動，並封閉林森、小東及歸仁地下道，確保民眾通勤通學安全。

市府水利局表示，全市大型移動式抽水機共499台，現已布設492台，其餘供適度調派使用；截至今天中午12時前，抽水機安平站、海東D站、青鯤鯓站、喜樹站及文賢站等31座抽水站起抽，抽水量近186.09萬噸，包括安南區、東區、永康區及仁德區等多處受雨影響產生積淹水情事。

水利局昨晚由水利局員工進駐水情中心守視及處置災情，持續防汛巡查作業，針對抽水站、移動式抽水機油料及電瓶測試及運轉正常、水門啟閉、排水路通暢、在建工程及破堤工程防汛整備等檢視確認，降低劇烈降雨對本市造成的影響。

由於今天強降雨持續，台南市災害應變中心於上午10時30分宣布提升為水災二級一階開設，市府災害防救辦公室、消防局、警察局、民政局、水利局、工務局、環保局、新聞及國際關係處等機關（單位）進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置，另請各區公所同步調升。

水利局說，根據氣象資料顯示，截至10時的最大3小時雨量為安南區102毫米（達短時豪雨等級）、七股區76.5毫米，最大時雨量為安南區57毫米、七股區56.5毫米，最大10分鐘雨量為西港區16.5毫米，次為安南區及七股區16毫米。