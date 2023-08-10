苗栗縣鯉魚潭水庫在睽韋295天後，10日上午8時再度滿水位自由溢流。（謝明俊攝）

苗栗縣鯉魚潭水庫在睽韋295天後，10日上午8時再度滿水位自由溢流，洩洪道如同掛上一幅白練。（謝明俊攝）

苗栗縣鯉魚潭水庫在睽韋295天後，10日上午8時再度滿水位自由溢流，水位達到滿水位300公尺。（謝明俊攝）

苗栗縣鯉魚潭水庫在睽韋295天後，10日上午8時再度滿水位自由溢流，由後池堰排水入景山溪。（謝明俊攝）

在卡努颱風帶來的外圍環流助勢下，帶給苗栗縣相當可觀的雨量，苗栗縣最大水庫鯉魚潭水庫受惠卡努颱風，10日上午8時出現滿水位，開始自由溢流，這是鯉魚潭水庫繼去年10月停止自由溢流後，睽違295天後再度滿水位溢流，也顯示苗南地區與台中市中科園區等至少半年內用水無虞。

由於從今年4月底開始，包括梅雨、颱風外圍環流等因素，帶來豐沛的雨量，苗栗縣永和山、明德及鯉魚潭等3大水庫，陸續出現滿水位，目前3座水庫的水位都保持在9成以上，其中永和山水庫為98.54％、明德水庫96.86％，鯉魚潭水庫則為100％，明德水庫更在先前間連續幾波的梅雨、局部雷陣雨、杜蘇芮颱風及卡努颱風等帶來的雨勢，並先後多次實施局部調節性放水及洩洪，3大水庫的水位保持9成以上的蓄水率，也讓苗栗縣民安心不少，至少可維持半年的用水不虞短缺。

三義鄉鯉魚潭水庫是苗栗縣最大水庫，滿水位蓄水量達11，555萬噸，主要供應苗栗南部地區、台中市區及中部科學園區等地重要供水，近來，台灣自來水公司更修建大型輸水幹道，專門將鯉魚潭水庫存水南水北送，協助支援竹科銅鑼園區、竹南園區、以及竹南鎮大埔特定區等科技園區用水，其中位在竹南鎮大埔特定區內的台積電第6封測廠，更是重要的供水對象。

今年4月，鯉魚潭水庫蓄水庫一度跌至3成上下，2021年限水的窘況幾乎再現，幸好從4月底開始的梅雨，以及接續下來的局部雷陣雨陸續補充鯉魚潭水庫蓄水，回升至7成以上，但始終都未能一鼓作氣回到滿水位，藉著杜蘇芮及卡努等2個颱風帶來的外圍環流加持下，10日上午終於迎來鯉魚潭水庫再次出現滿水位溢流，距離去年10月最後一次自由溢流足足相隔了295天。