防疫津貼爭議再延燒，近來傳出北市聯醫和平院區遭衛福部「追繳」752萬的津貼，台北市立聯合醫院企業工會與醫療人員10日上午齊聚和平醫院前表達訴求，並高舉「別再追殺醫療人員」等牌子，和平院區急診專科護理師林小姐指出，疫情過後醫療人員不但未獲感謝，還要遭追討已領取的津貼，踐踏醫療人員的尊嚴，以後誰還要當護理師。

衛福部遲未發放醫護人員防疫津貼獎勵的爭議已延燒多時，不料近來更傳出北市聯醫和平院區的醫護遭衛福部追繳752萬的津貼，亦即衛福部要求他們退還在疫情期間已領取的防疫津貼，令醫療人員錯愕憤怒，臺北市立聯合醫院企業工會與和平院區醫療人員10日召開記者會，痛訴「衛福部帶頭霸凌防疫專責醫院，醫療人員慘淪犧牲品！」，呼籲衛福部停止追繳防疫津貼、追殺醫療人員。（季志翔攝）

北市聯醫和平院區傳遭衛福部「追繳」752萬的津貼，意即衛福部要求「返還」在疫情期間已領取的防疫津貼，令醫療人員憤怒不已，工會10日齊聚醫院門前，高舉「別再追殺醫療人員」、「停止內鬥 實質審查」等牌子表達心聲，並設置 「醫療尊嚴已死」的供桌、舉行祭拜，諷刺衛福部機關內鬥，犧牲醫療人員權益。

北市聯醫工會理事吳承恩說明，北市聯醫和平院區向衛福部醫事司申請防疫津貼時屢遭刁難，醫事司更在審查過程中宣稱北市聯醫「浮濫申請」，認定衛福部已發的津貼為「溢領」，要求院方返還衛福部752萬元，急診與專責病房的醫師、護理師與專科護理師都受影響。

吳承恩指出，被衛福部追繳的津貼為2021年4月至2022年4月期間，也就是萬華爆發的那波疫情，當時疑似與確診案量激增，被疾管署 通知「疑似病例」不須用「法定傳染疾病」系統通報，但事後審查時，卻被告知未完成系統通報，就不予補助津貼，令院方與醫療人員錯愕。

吳承恩質疑，6月30日北市聯醫與醫事司協調，當時醫事司聲稱，只要醫院盡速向疾管署補通報疑似病例，便會通過相關津貼審核，但當北市聯醫趕工通報後，疾管署卻拒絕受理，醫事司與疾管署互踢皮球，為省事而踐踏第一線防疫人員的辛勞，衛福部作為醫事司與疾管署的主管機關，至今仍默不作聲。

和平院區急診專科護理師林小姐指出，津貼申請規則朝令夕改，醫事司無所不用其極地苛扣津貼，疫情時醫療人員在發燒篩檢站專穿著三級防護衣、不能喝水上廁所等付出辛苦，但疫後不但未獲感謝，還要遭政府霸凌、追討已領取的津貼，這樣踐踏醫療人員的尊嚴，以後誰還要當護理師。

台大醫院企業工會常務理事許銘修表示，衛福部為營造體恤醫療人員形象，疫情期間重申防疫津貼的發放從優從速，然而，三年多來發放爭議不斷，甚至連在治療 COVID-19重症患者時，扮演關鍵角色的呼吸治療師，申請都一再遭阻撓。他也呼籲，衛福部應儘速與北市聯醫工會建立暢通聯繫管道，妥善處理和平院區的追討爭議。

台灣醫療工會聯合會理事羅運生說明，北市聯醫和平院區的狀況並非單獨個案，網路上也能看到耕莘醫院、振興醫院、台大醫院金山分院有類似狀況，聯合會近一年也收到非常多申訴，包含醫檢人員採檢獎勵的分配不公、呼吸治療師的獎勵審查過於嚴苛導致發放不全等，現在政府追討的行為，好像是醫療人員偷走了這筆錢，實在誇張。

和平婦幼院區副院長陳重榮說明，院區首長率相關同仁多次到單位說明申請進度，定期公布申請進度，對審核階段有疑義，也多次協助同仁向衛生福利部提出申覆，因申覆結果尚未定案，北市聯醫將持續溝通，對北市聯合醫院企業工會自主性召開記者會一事，院方予以尊重。