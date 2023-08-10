香港信報報導，深成指開盤下跌，一度轉升21點，高至11,060點，其後再度轉跌，並以半日低位收盤，報10,980點，跌59點或0.54％，成交額為2,402.12億元。
滬深300指數半日收報3,948點，跌19點或0.49％，創業板指數報2,222點，跌6點或0.28％。
各類股普遍下跌，家電、汽車製造、生物製藥股跌逾1％，房產、金融股偏軟，石油、煤炭股逆市升逾1％。
大陸股市10日半日下跌。上證指數最多跌9點，低至3,235點，最多升12點，高至3,257點，半日收報3,235點，跌8點或0.26％，成交額為人民幣（下同）1,799.65億元。
香港信報報導，深成指開盤下跌，一度轉升21點，高至11,060點，其後再度轉跌，並以半日低位收盤，報10,980點，跌59點或0.54％，成交額為2,402.12億元。
滬深300指數半日收報3,948點，跌19點或0.49％，創業板指數報2,222點，跌6點或0.28％。
各類股普遍下跌，家電、汽車製造、生物製藥股跌逾1％，房產、金融股偏軟，石油、煤炭股逆市升逾1％。
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