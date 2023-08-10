香港信報報導，深成指開盤下跌，一度轉升21點，高至11,060點，其後再度轉跌，並以半日低位收盤，報10,980點，跌59點或0.54％，成交額為2,402.12億元。

滬深300指數半日收報3,948點，跌19點或0.49％，創業板指數報2,222點，跌6點或0.28％。

各類股普遍下跌，家電、汽車製造、生物製藥股跌逾1％，房產、金融股偏軟，石油、煤炭股逆市升逾1％。

滬指開盤跌8點 深成指跌0.16％
滬指開盤跌2點 深成指跌0.15％
滬指半日近平收 深成指跌6點
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