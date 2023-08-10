大陸《天津日報》10日報導，日常生活使用鐘表，哪怕再準，一年也會有幾十秒誤差。同樣計時，原子鐘精度不可同日而語。天津華信泰科技有限公司建設的中國大陸首條晶片原子鐘生產線，日前在濱海高新區落成投產。該條生產線可達到年產3萬台的生產能力，其落成投產表明中國在晶片原子鐘領域打破國外壟斷，突破關鍵器件「卡脖子」問題，滿足大陸該技術產品在相關領域迫切需求。

晶片原子鐘屬於電子資訊技術中時間頻率技術領域的核心基礎器件，具有授時精準度高、功耗低、體積小等特點，適用於衛星導航授時、通信同步、水下探測等應用領域，具有廣泛應用空間。

聽起來高深莫測的原子鐘，其實已經融入生活。比如，北京時間就是全世界150多台原子鐘共同守時並加權平均後的結果。

各種物理學常數的測定，還有電力系統、通信系統，都離不開高精度的原子鐘。

在天津華信泰剛剛落成的生產線潔淨間，天津生產線生產的晶片原子鐘，體積小巧，比家用小鬧鐘還小。晶片原子鐘是原子鐘領域新產品，它的出現推動了海底勘探節點（OBN）的研製，海底石油勘探發生了革命性升級，實現了全水域、高效率、採集道數不受限、勘探成本大幅下降等諸多優點。

「傳統的石油勘探一般採用線纜的方式，如果採用OBN海底勘探技術將大大提高勘探效率。」華信泰董事長梁小芃舉例說，石油勘探時，可在海底投放上萬個以晶片原子鐘作為核心器件的OBN節點，每一個節點都嚴格要求時間同步，1個月漂移不能超過1毫秒。利用以晶片原子鐘作為核心器件的OBN節點勘探比傳統操作更加方便，不僅成本低、精準度高，而且進一步提高勘探面積。

北京研發，天津轉化。華信泰歷時10年研製出了低功耗、高精度晶片原子鐘產品。「市場對晶片原子鐘的需求巨大，我們必須抓住轉瞬即逝的市場機遇，建廠房時間來不及，尋找合適的廠房迫在眉睫。」梁小芃說。

為了尋找廠房，梁小芃跑了許多城市。她說：「由於是新項目上線，我們要求必須離北京近，這樣遇到技術問題馬上就能去現場解決，還需要有現成的廠房，當地有高科技人才，就在這個時候高新區有關部門聯繫了我們，雙方一拍即合。」

梁小芃表示，這條生產線的投產不僅標誌著中國長期被國外壟斷的晶片原子鐘「卡脖子」技術實現了突破，更重要的是成功將技術產品實現產業化。隨著需求不斷擴大，會在不久將來，建設10萬台、乃至百萬台的生產線，同時加快產品的反覆運算升級，不斷推出更優、更強、更先進的產品，在時頻領域裡做大做強。