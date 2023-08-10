知名生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」非法吸金220億元，受害人近2萬餘人。國民黨今召開「政府不做事，社會大眾受騙」記者會，約50名五互集團非法吸金案受害人出席，質疑政府打詐淪於口號，沒有積極作為，更高喊「打詐國家隊救命呀！」他們要求政府應該整合相關單位，儘快幫受害人的血汗錢討回來。

詐騙受害人代表楊麗慧在記者會上大嘆「打詐國家隊救命呀！」她說，他們是受詐騙的菜籃族，只是一群不願成為國家社會、子女負擔，擔心日後成為下流老人而被騙的受害人。

楊麗慧表示，從26年前龍海公司就提供各種生老病死的消費平台管道，運作一直非常正常，直到7月5日消費APP突然關閉，7月24日宣布惡性倒閉，停止營業，如今他們訴求無門，呼籲檢調單位查清楚五互集團及龍海公司的金流，到底跑到哪裡去了？他們辛苦一輩子的錢都不見了，如今生活都成問題了，律師也請不起，根本是「小蝦米對大鯨魚」，希望法院能盡快處理，扣押龍海的資產並返還這些走投無路的受害人。

國民黨組發會社會部主任水雲翔說，根據2017年到2022年的詐騙案件和詐騙總財損資料分析，可以發現2020年以前都是落在2.2萬到2.3萬件，但到了2021年逼近2.5萬件，2022年的詐騙案件數更是直線爬升到2.9萬件，將近3萬件；財損金額也從2020年以前約40億元，急速攀升到2021年的56億元，到了2022年更高達69億元。

水雲翔表示，國內詐騙案件不斷攀升，以五互非法吸金案為例，五互集團董事長陳秋白於2017年5月13日接受蔡英文總統親自頒優良企業獎，大家相信政府的保證，結果變成被詐騙的下場，他強調，政府不能只會宣傳，但沒有實際作為，應該立即結合相關部會，對詐騙集團實施假扣押，一步一步將受害人血汗錢討回來。

國民黨立委參選人林國春表示，他擔任警務工作時，只要抓到詐欺案件一定先假扣押，先把財產扣下來，未來才能讓被害人拿得到錢。但目前政府最大的問題是官員跟詐騙集團勾結，以im.B案件為例，政府官員、民意代表居然還跟詐騙犯吃飯，跟詐騙集團一起投資不動產，非常可惡。

林國春說，除了幫大家討回公道之外，社群平台收廣告費卻沒有做好查核動作，讓詐騙集團有機會可以詐騙社會大眾，政府應該設立網路警察，設下防火牆，避免網路詐騙案件不斷發生。他強調，當前重要是詐騙集團的金流，錢流到哪裡去？他呼籲政府應該整合行政、立法、司法等機關，尤其金管會應介入調查錢到哪裡去？把錢假扣押，政府應該拿出魄力，整合所有資源，幫被害人討回公道。

國民黨立委參選人林金結也質疑，請問蔡英文關心此事嗎？基層百姓一生累積資產財富被騙走，請問政府的作為是什麼？可否協助百姓？他表示，政府不但沒有作為，還跟詐騙集團一起在招待所吃飯，民進黨立委的服務處、車輛還是詐騙集團提供，人民可以接受嗎？