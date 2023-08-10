《美麗島電子報》的民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜的支持度越往南部走越節節敗退，媒體人張禹宣曾建議，侯應重點經營這些區域。針對侯友宜今、明兩日至台中「long stay」，張禹宣喊讚，並認為要侯必須讓每個人完整認識自己，建立「厚友誼」才能真正催出支持度。

張禹宣今（10）日在臉書指出，從兩周前美麗島電子報公布的民調清楚顯示，侯友宜的支持度越往南部走，從桃竹苗、中彰投到雲嘉南節節敗退，他便在多個節目上表示，侯友宜必須依照科學數據，重點經營這些區域下鄉「long stay」。如今侯友宜公布將前往台中「long stay」，張禹宣認為，不論是巧合或是聽進建言，都是往正確方向的第一步，但卻不是終點。

張禹宣進一步說道，不同於北部都會地區的生態，地方系統從組織到各個地方型團體，並非頭人一呼便會百應，仍得尊重集體的共識與意志，要出手侯友宜也得讓人有底氣、有動力、有動機。張禹宣直言，見一次面只能說三分情，但要如何化成五分、六分最後到「十分相挺」，必須靠侯一雙一雙手、每一句誠懇的請託與眼神的交流，讓每一個人完整的認識到自己，建立起「厚友誼」才能真正催出支持度，必須下苦功而非一蹴可及。

張禹宣強調，會兩次、三次、四次都不嫌多，最重要的是關起門來掏心掏肺的交流，甚至是互相責備也無妨，最怕的是流於表面，「雖然只是個起頭，仍給侯友宜一個讚」。