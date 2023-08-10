國民黨總統參選人侯友宜昨發表能源政見，2030年國內煤炭發電比例將減少至14％，並在2040年達到無煤台灣目標，另也支持核一、二、三廠延役和重啟核四，該議題今日仍持續發酵。學者表示，核電部分可考慮比照日、韓延役與新增機組並行的作法。

清華大學工科系特聘教授葉宗洸表示，對侯市長提到的核一、二、三延役與核四重啟，個人必須給予肯定，核電占比12％的規劃其實就是將3座電廠延役納入，這對未來供電穩定非常重要，同時也有大幅降低排碳的助益。

侯的能源配比表註記中，另外提到核四通過安檢與小型反應器商轉成功即可能於2030至2040間納入能源配比中，雖是務實作法，但核融合必須持續觀察。事實上，如果已做過安檢的核四1號機再次安檢順利的話，甚至有機會在2030之前就商轉，一來進一步降低火電占比，二來也提升整體清潔能源發電量。

葉宗洸指出，煤電占比目前高達42％，2030要降到14％的挑戰非常大，侯昨天的註記中大部分項目都必須達成，或是再加強才有可能，可努力先調降至25％。此外，氣電占比目前38％，考量天然氣接收站新建阻礙大，2030訂為45％仍嫌偏高，40％較具合理性，但皆須緩步調降，以符合減碳及能源安全要求。

再生能源部分，2030年占比偏高，想要達標難度很大，若是總發電量規劃為21至22％，可行性較高。

葉宗洸表示，侯的能源配比在減碳方面，考量真實現況還有加強的空間，核電部分不妨比照日、韓延役與新增機組並行的積極作法，才能有效落實減碳目標。

核四前廠長王伯輝強調，目前的總統候選人，除了副總統賴清德之外，大致都朝向核四重啟，經專業團隊評估後決定核四是否重啟，呼籲政治人物以台灣未來為重，當年翡翠水庫也是在蔣經國先生及林洋港市長擇善固執之下完成，台灣亟需有遠見的政治家。