美國總統拜登周三簽署一項行政命令，禁止美國對中國晶片等敏感技術進行投資，對此，外交部今天表示，任何國家基於國家利益、強化自身的經濟安全及經濟韌性，這都是自然的事。 至於日本前首相麻生太郎要求台灣要有不惜一戰的意志，外交部的看法與麻生「並無不同」。

《路透》報導，美國總統拜登9日簽署行政命令，禁止美國企業與個人投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算與人工智慧等三大領域，以應對中國的威脅。根據消息人士透露，該命令預計將於明年實施。

對於美國再度以行政命令限制高科技技術外流至中國大陸，外交部發言人劉永健今天在例行記者會回應媒體詢問時表示，任何國家基於國家利益、強化自身的經濟安全及經濟韌性，甚至強化經濟優勢，這都是自然的事。外交部對於美國的行政命令並沒有評論。

由於涉及到中國高科技產品，尤其是半導體部分，媒體追問，是否有可能讓台灣在大陸設廠或投資的相關廠商，以及這些台商製造的產品受到影響？劉永健表示，這些經濟部都有在評估，外交部沒有進一步的說明。

此外，日本前首相麻生太郎日前在「凱達格蘭論壇」演講時，要求台灣要有不惜一戰的意志來抵禦中國，媒體也詢問外交部的看法。

劉永健表示，先前外交部也多次說明，面對對岸威權擴張的野心甚至挑釁，我國除了爭取國際上理念相近國家的支持外，必須強化自我防衛能力，展現自我防禦的意志與決心，「這與麻生前首相的說法並無不同」。