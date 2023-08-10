苗栗縣政府10日指出，縣內查獲1名從事性交易工作外籍女子，採檢後確診為愛滋病毒感染者，衛生局呼籲尋芳客，若曾在今年1月12日至7月28日期間，與外籍性工作者有過不安全性行為，建議盡速前往愛滋篩檢。

衛生局表示，該名外籍女子在今年1月12日入境本國，因此呼籲尋芳客，若曾在1月12日至7月28日期間，曾在縣內與外籍性工作者，有過不安全性行為 ，包括未全程使用保險套的肛交、陰道交、口交者，應主動在不安全的性行為發生3個月後，盡速前往醫院愛滋篩檢。

苗縣18鄉鎮市衛生所、衛生局及衛生福利部苗栗醫院、為恭醫療財團法人為恭紀念醫院皆有提供準確、注重隱私且免費的匿名愛滋篩檢服務，若對自身健康狀況不明瞭者，可致電前述機關或院所預約愛滋篩檢服務，也可至衛生福利部疾病管制署網站查詢各地的匿名篩檢點就近篩檢，有相關疑問可撥打24小時免付費防疫專線1922或苗栗縣政府衛生局疾病管制科（037）558108或18鄉鎮市衛生所洽詢。