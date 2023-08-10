今年暑假「北海夜金閃閃－北海潮與火」即將於12日起至9月3日止，透過藝術裝置燈光、夜景光環境營造與火舞表演，點亮北海岸的夜空；新北市綠美化環境景觀處表示，今年與朱銘美術館一同攜手合作，以「青農」為主題進行推廣，展現藝術力與青農力浪潮，規畫出一系列活動，歡迎旅客一同前來欣賞北海岸之美。

2023北海潮與火系列活動共計包含有《潮火共生》展覽，於金山區中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園與萬里區新落成啟用的大鵬足湯公園，展出總計5組藝術作品，搭配夜間點燈與光環境營造下，更顯迷人與神祕感。

另外還有大家所熟知的「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」帶來《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》火舞演出，以秀帶出本次活動主軸，再加上首度登場的青農火BBQ派對、浪潮市集與「潮8-新北特有種」在地青農分享會-五感體驗活動現場Live演唱與活動限定「潮聚玩攻略」超值包限量開賣等，眾多豐富的新亮點與新創意，以及各項相關資訊，均可上「2023北海夜金閃閃－北海潮與火」活動官網點閱瀏覽。

新北市景觀處表示，3年活動下來累積了眾多人氣與好評，成為不少網紅、網美分享IG美照與FB打卡點，為讓更多愛攝影的同好們分享好的作品與交流，今年也首度規畫攝影貼文線上活動，大家可於活動期間將拍攝與活動有關的精美照片，上傳至新北市政府綠美化環境景觀處「賞花快報」活動FB粉專區，屆時將在活動結束後抽出10位幸運得主，提供本次活動驚喜好禮。

新北市景觀處指出，好禮為限量的「潮聚玩攻略」超值包，內容包含友善環境的北海薯蠟筆、口味獨特的地瓜爆米花與本市在地青農的農特產品、溫泉旅宿業者及美術館等商家的超值優惠以及本次參展藝術家-墨西哥籍Lua Rivera老師的文創品「Wave」，這麼多豐富優質的展演活動，歡迎大家務必前來遊賞，發現北海岸之美。