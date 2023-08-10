嘉義市長黃敏惠偕嘉義城隍廟董監事們歡迎國內外遊客來嘉體驗城隍夜巡宗教文化觀光盛會。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟舉辦「人模鬼樣．神鬼魅影」競賽。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟結合阮劇團演說諸羅城隍爺故事。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟「城隍夜巡諸羅城」活動已成為結合民間信仰及宗教文化藝術的觀光盛會，今年夜巡活動9月15日（農曆8月1日）將登場，眾所期待的「炸寒單」邀請到台東玄武堂展現罕見的「站雙車．炸寒單」，還有「裝神弄鬼」競賽拿獎金。

嘉義城隍廟表示，今年城隍夜巡特色之一是「澎湖武轎踩街」，澎湖文澳城隍廟帶領竹灣大義宮、山水上帝廟、鎖港北極殿、鐵線清水宮、重光威靈殿5頂武轎跨海相助，武轎會噴出數公尺高火焰、電音七彩燈秀，極具聲光效果，視覺感官震撼。

還有每年很吸睛的「人模鬼樣．神鬼魅影」競賽，開放網路報名，名額50個，額滿為止，取前10名，獎金8000至2000元不等。

台東玄武堂主李哲說，炸寒單通常是單人站轎，「站雙車．炸寒單」難得一見，就是加碼祈福，戰轎上同時站兩個人一前一後，接受炮火洗禮，前面寒單手持榕樹枝，後面寒單抓轎椅，轎班人員也要加倍負重。

炸寒單安排在嘉義市政府前、中央公園廣場、中正公園、中央噴水池、城隍廟演示，李哲說，預計炸500封炮，每封100片，相當於5萬片炮火，民眾觀賞時戴帽子、護目鏡、耳塞或棉花、保持10公尺外距離，自我防護。

嘉義市長黃敏惠今天率市府民政處長林緯、觀光新聞處長張婉芬，與立委王美惠、市議長陳姿妏、張秀華、鄭光宏、李奕德等議員，一同入廟參香祈福，也歡迎國內外遊客到嘉義市體驗城隍夜巡的宗教文化。