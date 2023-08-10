嘉義市城隍廟「城隍夜巡諸羅城」活動已成為結合民間信仰及宗教文化藝術的觀光盛會，今年夜巡活動9月15日（農曆8月1日）將登場，眾所期待的「炸寒單」邀請到台東玄武堂展現罕見的「站雙車．炸寒單」，還有「裝神弄鬼」競賽拿獎金。
嘉義城隍廟表示，今年城隍夜巡特色之一是「澎湖武轎踩街」，澎湖文澳城隍廟帶領竹灣大義宮、山水上帝廟、鎖港北極殿、鐵線清水宮、重光威靈殿5頂武轎跨海相助，武轎會噴出數公尺高火焰、電音七彩燈秀，極具聲光效果，視覺感官震撼。
還有每年很吸睛的「人模鬼樣．神鬼魅影」競賽，開放網路報名，名額50個，額滿為止，取前10名，獎金8000至2000元不等。
台東玄武堂主李哲說，炸寒單通常是單人站轎，「站雙車．炸寒單」難得一見，就是加碼祈福，戰轎上同時站兩個人一前一後，接受炮火洗禮，前面寒單手持榕樹枝，後面寒單抓轎椅，轎班人員也要加倍負重。
炸寒單安排在嘉義市政府前、中央公園廣場、中正公園、中央噴水池、城隍廟演示，李哲說，預計炸500封炮，每封100片，相當於5萬片炮火，民眾觀賞時戴帽子、護目鏡、耳塞或棉花、保持10公尺外距離，自我防護。
嘉義市長黃敏惠今天率市府民政處長林緯、觀光新聞處長張婉芬，與立委王美惠、市議長陳姿妏、張秀華、鄭光宏、李奕德等議員，一同入廟參香祈福，也歡迎國內外遊客到嘉義市體驗城隍夜巡的宗教文化。
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