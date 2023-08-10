民眾黨北區姊妹台灣選哲之友會日前舉辦茶會時，有身穿空服員造型舞群，引發批評，民眾黨主席柯文哲母親、「柯媽」何瑞英10日到新竹關帝廟祈福，針對此事，何瑞英說，柯文哲沒做什麼壞事，被罵沒有關係，不要理會就好。

農曆6月24日為關聖帝君聖誕，普天宮及新竹關帝廟舉辦祝壽活動，市長高虹安及副市長蔡麗清分別前往普天宮及新竹關帝廟參香祈福，循古禮向關聖帝君祝壽致意，祈求關聖帝君賜福。何瑞英今也到新竹關帝廟祈福，但未與新竹市長高虹安同台，高出席同一時間的普天宮祈福活動。

柯文哲近日因姐妹會活動找了「空姐應援團」，遭批評物化女性，引發熱議。何瑞英今接受媒體訪問，她表示，不知道在活動中，舞團會穿此類衣服，但都是為了活動熱鬧，且其他政黨辦造勢，也是會有其他衣服造型。

針對柯文哲挨批，何瑞英則說，她都跟孩子說，又沒做什麼壞事，被罵沒關係、讓別人去罵，不用理會或回應。至於今天到關帝廟參香，她則說，先前腳不太舒服，最近休養後有比較好，平常也都會出來拜拜，到處走走。