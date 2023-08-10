行政院初步敲定明年歲出2.88兆元、歲入2.7兆元，雙雙創下歷史新高，財政部10日指出，中央政府自2017年度起連續6年總預算歲入歲出有賸餘，2022年度賸餘更達4993億元，今年配合施政擴增歲出規模，總預算編列歲入歲出差短1095億元，實際執行會努力縮小差短；針對外界關注國債情況，將於官網設置債務專區供大眾檢視。

財政部今日赴行政院會報告「健全政府財政之作為」，會中指出，近年中央政府持續推動開源節流，財政穩健，中央政府債務比率由2016年底33.0％，下降至2019年底29.6％，新冠疫情時因編列特別預算協助防疫、紓困及振興經濟發展稍有上升，但今年7月止債務比率實際數降為27.2％，顯示中央積極管控債務成長。

財政部指出，蔡總統任內編列前瞻特別預算，並因應肺炎疫情及維護國家安全編列各項特別預算，致歲入歲出差短擴大，但受惠總預算連續賸餘、推動開源節流及債務控管得宜，2018年度至2022年度總預算除執行原編列債務還本預算外，並適時增加還本940億元，合計實質還本5227億元，且原編債務舉借預算4825億元全數未舉借。

財政部表示，2021年度及2022年度惠譽、穆迪及標準普爾三大國際信用評等機構將我國信用評等調升或給予正向評價，瑞士洛桑管理學院公布之「2023年世界競爭力年報」，我國「財政情勢」進步4名到第6名，反映政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全。