伊朗官方媒體指出，伊朗周三（9日）聲稱擁有製造超音速巡航飛彈的技術，相關宣布可能會加劇西方對德黑蘭飛彈能力的關切。

據《美國之音》報導，相關消息是在有報導稱，載有3000多名美國水手和美軍陸戰隊員的2艘美國軍艦抵達紅海幾天後宣布的。美國軍隊此舉旨在阻止伊朗扣押和騷擾通過波斯灣荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商船。

伊朗半官方的「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）報導指出，「超音速巡航飛彈將開啟伊朗國防計劃的新篇章，因為攔截以超音速飛行的巡航飛彈非常困難。報導還說，「新的巡航飛彈目前正在測試中」。

儘管美國和歐洲反對，伊朗仍堅持將進一步發展其「防禦性」飛彈計劃。然而，西方軍事分析人士說，伊朗有時會誇大其飛彈能力。

伊朗擁有中東最大的飛彈計劃之一，該國曾聲稱其武器能夠到達宿敵以色列和美國的基地。

對伊朗彈道飛彈的擔憂，促成了時任美國總統川普在2018年決定放棄德黑蘭在2015年與6個大國的核協議，並重新對德黑蘭實施制裁。自去年9月份以來，德黑蘭與美國總統拜登政府為挽救核協議而進行的間接談判一直停滯不前。

美國海軍上個月表示，在自2019年以來對波斯灣船隻的一系列襲擊中，美國海軍已進行了干預，以阻止伊朗在阿曼灣扣押2艘商業油輪。

上個月，五角大樓向中東派遣了更多的F-35和F-16戰鬥機以及一艘軍艦，目的是在伊朗扣押和騷擾商業船隻後，監視該地區的主要水道。