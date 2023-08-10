仁愛鄉南豐村居民指出，4日傍晚開始下大雨淹水，眼睜睜看著洪水灌入家中卻束手無策。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投仁愛鄉農會集貨場「灌入滾滾黃泥」，員工受困超商整晚：像逃命一樣。

卡努風災挟暴雨重創南投縣仁愛鄉，位於南豐村最悲情加油站附近的仁愛鄉農會集貨所也受災，員工談及4日暴雨餘悸猶存，哽咽：「很怕被水沖走，我們3個像逃命一樣。」他們受困便利商店1晚，直到隔天農會總幹事戴錦稔才接他們回家，家裡也受災，感謝國軍協助清理家園，「希望這種天災一輩子遇到1次就好，不要再有第2次」。

南豐部落也遭土石流肆虐，居民感謝國軍及各界伸援手協助清理家園。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉農會位於南豐村的眉溪集貨場女員工回述，4日雖然停班停課，不過她等3人留守，協助農友出貨，發現下午4時左右雨愈下愈大，還伴隨隆隆隆的聲音，當時就認為很不妙，當載菜貨車出車後，赫見土石流從山上不斷沖刷下來，甚至漫過橋樑，當下很怕被水沖走，他們3個像逃命一樣離開，回家途中遇到土石流，受困在全家便利商店。

女員工心有餘悸哽咽說，當天一名貨車司機上完廁所出來，就遭洪水沖走，還好有橋梁的護欄擋住，不然就被洪水衝走了，真的很恐怖！她住南豐部落，家裡也受災，現在看到天災新聞，就會忍不住落淚，「希望這種天災一輩子遇到1次就好，不要再有第2次」，還好今天有國軍幫忙清理家園，真的很感謝。

南豐村加油站旁野溪爆發土石流，南豐部落也跟著淹水，居民涉水外出發現水深及膝。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉農會員工認為，卡努風災災情，比辛樂克還要令人印象深刻！（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「這次風災，比辛樂克還要令人印象深刻！」仁愛鄉農會另一名員工指出，他們3個回家途中遇到土石流，滯留在全家便利商店1晚，直到5日上午農會總幹事戴錦稔才來接他們回家，風災讓南豐村集貨場的紙箱、肥料等都泡水了，損失約150萬至200萬元，現在除了整理集貨場，首要工作協助農民出貨，力發線（力行、發祥、翠峰）在翠峰集貨，仁莊線預計下周一、14日開始服務。