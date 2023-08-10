根據日本政府機構估計，2005年出生的日本女性（年滿18歲）可能高達42%選擇終生不生育，男性更高達一半，比率高到恐危及日後的社會安全相關計畫。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，厚生勞動省轄下的國立社會保障暨人口問題研究所（IPSS）將預估分為高、中、低3套情境。在生育率最低的情境裡，2005年出生的日本女性不生育比率達42%；在中等情境裡33.4%不生育，生育率最高的情境也有24.6%不生育。

男性不生育的比率更驚人。估計2005年出生的日本男性有高達50%選擇不生育，尤其日本男性的不婚率已然高於女性。

像歐美等已開發經濟體也普遍有越來越多人不生小孩的情況，主要是價值觀轉變讓更多人看重自我滿足高於生育後代。

但日本女性不生育的比率仍明顯高於西方國家。歐美地區1970年出生的女性約10%到20%終生不生育，若維持這樣的趨勢，日本女性不生育率將是歐美的2倍以上。

過去幾年，英、美和德國不生育的趨勢已見放緩。歐美各國致力平衡工作與養家，已激勵更多人選擇至少生一胎。

日本雖也以改善工作型態創造有利生育環境，但年輕人因薪水停滯不前且對未來高度不確定而對生育興趣缺缺。國立社會保障暨人口問題研究所2021年的全國生育率調查顯示，認同終身不婚的不婚族激增。

在日本，醫院和照顧機構都要求需有家庭成員作為擔保人，此外對於沒有親屬的人而言，租房可能更困難。

一橋大學經濟研究所教授、社會安全專家小塩隆士說：「各界極需展開就社會安全網的討論，包括退休金、醫療保健、護理照顧和生活援助等各面向，不應對沒有成家的人造成不便，同時也需要更多資金因應。」（譯者：陳亦偉）1120810