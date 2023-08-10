該公司表示，第二季因管銷及研發人才支出，成本增加。2023年上半年營收達7.40億元，年增17.42％，稅後純益為0.8億元，年增9.26％，毛利率50.28％，每股稅後純益2.7元，創上櫃以來同期新高。
叡揚也公布7月營收1.25億元，月增1.55％、年增10.65％，累計今年1～7月營收達8.65億元，年增16.39％。
資服軟體業者叡揚（6752）公告第二季合併營收為3.84億元，年增14.63％、季增7.87％，第二季稅後純益為0.44億元，年減11.41％，季增21.12％ ，每股盈餘1.47元。
該公司表示，第二季因管銷及研發人才支出，成本增加。2023年上半年營收達7.40億元，年增17.42％，稅後純益為0.8億元，年增9.26％，毛利率50.28％，每股稅後純益2.7元，創上櫃以來同期新高。
叡揚也公布7月營收1.25億元，月增1.55％、年增10.65％，累計今年1～7月營收達8.65億元，年增16.39％。
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