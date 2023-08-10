該公司表示，第二季因管銷及研發人才支出，成本增加。2023年上半年營收達7.40億元，年增17.42％，稅後純益為0.8億元，年增9.26％，毛利率50.28％，每股稅後純益2.7元，創上櫃以來同期新高。

叡揚也公布7月營收1.25億元，月增1.55％、年增10.65％，累計今年1～7月營收達8.65億元，年增16.39％。