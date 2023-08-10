亞力因台電強韌電網計畫釋出變壓器及開關等設備訂單而受惠，近期拿下台電獲竹科升壓站20億元大單，也獲竹園超高壓變電所161kV靜態同步補償器統包新建工程」標案，金額20.77億元。也接獲兩家半導體大廠建廠所需GSI開關、配電盤及變壓器等重電設備訂單，而太陽能電廠升壓站的統包工程接單也有斬獲，整體在手訂單首度突破百億元而達103億元，訂單能見度至少三年。

據指出，聯電前進新加坡設廠向亞力採購不斷電設備等訂單15億元，最快年底可出貨，兩家晶圓半導體今、明兩年預估挹注亞力營收金額上看30億元。

亞力第二季合併營收達22.73億元、營業利益1.90億元、稅前淨利2.11億元、本期淨利1.66億元、淨利歸屬母公司1.61億元，EPS為0.68元。上半年合併營收攀升至41.31億元、營業利益3.55億元、稅前淨利3.85億元、本期淨利3.13億元、淨利歸屬母公司3.03億元、EPS為1.28元，全面創同期新高。