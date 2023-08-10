搭乘大眾運輸是否要讓位經常引發爭議，一名男子每天搭台北捷運上下班，觀察到不少坐著的旅客不讓位給長輩，讓他忍不住說，「台北人的冷漠總是令人驚訝」，貼文讓網友罵爆，「關台北人冷漠屁事，少在那邊地圖炮」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，6日搭捷運觀察到一名長輩倚靠在把手，旁邊的位置坐2名年輕人沒有讓位，車廂內也沒半個人起身。這是他每天上班會搭的路線，也知道未讓座的旅客可能有隱性需求，但當所有人都無視，讓他感到難過，他強調沒有要公審任何人，「台北人的冷漠總是令人驚訝」。

貼文遭網友狂酸，「大家都付一樣的錢，憑什麼要道德綁架啊」、「讓座是美德，但不是義務」、「關台北人冷漠屁事，少在那邊地圖炮」、「我讓座是因為我想讓，不是我得讓」、「有夠討厭這種情勒文，還好我自己開車」。

另也有人說不少長輩老當益壯，假日還去登山、清晨到公園做早操等，若真有需求會應自行提出，「我相信那個長輩如果自己身體不適想坐著，他說出來大家都會讓」、「有些長輩你要讓位他還會說不需要、不用」、「有需要可以講，正常都會讓喔」。