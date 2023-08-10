大陸齊魯網報導，山東黃金集團10日在濟南召開西嶺金礦勘探成果新聞發布會。經山東省自然資源廳今年8月2日備案，山東黃金集團在山東省探明大陸國內資源量規模最大的巨型單體金礦床——西嶺金礦，在2017年詳查備案382.58噸金金屬量的基礎上，新增金金屬量209.606噸，累計探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預估潛在經濟價值超2000億元（人民幣，下同，約合新台幣8800億元）。

山東黃金集團黨委副書記、董事、總經理李航在記者會說，西嶺金礦位於山東省萊州市，所在膠東成礦區域是世界第三大金礦區，是中國重要的金礦富集區、國家級整裝勘查區，黃金儲量和黃金產量均居大陸全國首位。西嶺金礦資源量主要分布於負1000米到負2500米標高之間，是目前大陸發現的深度最大的單體金礦床。礦體最大走向2085米，最大斜深2057米，平均厚度8.13米，最厚處達66.52米，查明金礦石量1.47億噸，平均品位4.02克／噸，如按礦山生產規模330萬噸／年排產，可服務礦山40餘年。

西嶺金礦的發現和探獲，具有重大的經濟價值和科研價值，對推動中國黃金行業發展具有重要意義。不僅豐富和完善膠東區域金成礦理論，為中國深部找礦工作及已有金礦富集區資源拓展提供了參考和借鑒的範本，而且為打造「世界級黃金生產基地」，夯實安全可靠的戰略性礦產資源儲備提供了有力支撐。

西嶺金礦從普查到勘探階段，歷時23年。在此期間，山東黃金集團累計投入資金約8.8億元，施工鑽孔180個，完成機械岩心鑽探30餘萬米，其中，2000米以深鑽孔50個，並設計實施了「中國岩金勘查第一深鑽」，終孔孔深4006.17米。山東黃金集團先後開展了《膠西北金礦集區超深部綜合地質研究與資源預測》項目，建立膠東斷裂成礦帶綜合成礦模式和找礦模型；開展了「多元地質資訊集成的三維綜合找礦技術」研究，確立了新的礦體定位定量預測方法和技術路線；自主研發了適合深部鑽探的「鑽桿柱深度極限使用」「抗鹽抗高溫鑽井液」「小口徑繩索取心定向鑽進」三合一集成關鍵技術，保障了深部鑽探工作的成功實施，推動了中國深部找礦技術，為進一步擴大找礦成果提供了重要的科研支持和技術保障。