由淡水古蹟博物館將在20日推出全新活動「爺奶無國界茶館－走訪植物新住民」，其中博物館志工更將親手佈置的「鐵馬餐車」，要與遊客分享免費的私房茶點「雞蛋花茶飲」與「麵包樹果醬」，食材摘取自淡水的植物，另外還有機會可以兌換限量150份的淡古私房茶點。

新北市立淡水古蹟博物館偕同志工大隊將於本月20日、22日及29日推出由淡古偕同志工們籌備數月的全新活動「爺奶無國界茶館－走訪植物新住民」，內容包括欣賞前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水紅毛城及淡水海關碼頭的建築之美外，還會特別介紹生長在古蹟群的植物。

淡古館指出，值得一提的是，志工隊長許文源、志工朱麗杏及多位志工將在活動中，組成「鐵馬餐車」專屬團隊，與遊客分享自製的雞蛋花茶飲與麵包樹果醬等淡古私房茶點，希望大家除了用雙眼欣賞古蹟植物外，也能透過舌尖品嚐他們的滋味。

淡古館表示，另外在私房茶點上做足了功課；由於古蹟的植栽眾多，志工們以小白宮的百年雞蛋花及馬偕引進淡水的麵包樹為主，再延伸製作成花茶及果醬，其中20日場次為祖父母節前夕，除了當天場次將邀深耕淡水多年的「身聲劇場」舉辦世界樂器體驗活動，提前共度祖父母節，還加碼當日與活動現場的手持牌合照，發布在個人Facebook或Instagram限時動態並完成任務，就能獲得淡古私房茶點1份，限量150份，送完為止。

淡古館長黃麗鈴表示，本館志工大隊目前有40位，來自各行各業的志工各個身懷絕技，語言高手雲集，最難能可貴的是他們願意自發性地參與開發特色活動，首次推出的「爺奶無國界茶館－走訪植物新住民」活動，主要串聯淡水古蹟群的歷史文化與植物引進史，在走讀的過程中引導遊客認識植栽，並透過品嚐私房美食的方式來體驗古蹟的不同風貌。