下周三（8／16）進入農曆7月，也是俗稱的「鬼月」，此時出遊都需特別小心，小孟老師在臉書分享鬼月22項禁忌，其中有4件事最嚴重，包括不宜游泳以免被抓交替；不可看屋齡超過30年的老房，八字較輕容易沖煞；鬼月要娶親避免晚上放鞭炮，以免夫妻失和；另外不能說「死」這個字，以免惹怒好兄弟。

1、 不宜游泳

在鬼月期間相傳跳水死的好兄弟若有冤屈，會無法轉世輪迴而找替身，也就是俗稱的抓交替。

2、 不宜看屋齡30年以上老房

在鬼月期間相傳往生者會回到以前居住過的住家徘徊，若八字較輕，容易沖煞、感冒。

3、 避免半夜到醫院

在鬼月期間相傳往生者死前較多記憶在醫院，若後代沒有供奉祖先，往生者會回不了家，容易在醫院徘徊。

4、 避免傍晚到廟宇附近走動

在鬼月期間相傳眾多枉死的好兄弟，因找不到地方申冤，會找廟宇神明協助，因此廟宇周圍會有較多好兄弟。

5、 不可亂叫好兄弟的名字

在鬼月期間不可直呼「好兄弟」為「鬼」。

6、 夜晚不宜曬衣服

在鬼月期間相傳好兄弟找不到地方去，會附著在潮濕的衣服上。

7、 不宜持咒（念咒）

相傳鬼月期間持咒容易招來更多好兄弟聽經，若是具有「驅邪功效咒語」，容易傷害到好兄弟。

8、 半夜不宜大吼大叫

在鬼月期間若大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，導致睡眠品質變差。

9、 不宜隨意拍打前方人肩膀

相傳鬼月期間拍打前面的人肩膀，對方會受到驚嚇，容易招好兄弟入侵。

10、晚上不宜吹口哨

在鬼月期間吹口哨容易召喚好兄弟。

11、半夜不宜點檀香或薰香

在鬼月期間若點檀香或薰香，容易吸引好兄弟前來環繞。

12、不可拜陰廟

鬼月的陰廟會顯得更陰，八字太輕者在鬼月期間拜陰廟容易撞鬼。

13、不宜在山間、空曠地拍照

近期相機畫素越來越清晰，若在鬼月期間拍照，容易捕捉到好兄弟的影子。

14、不宜說「死」這個字

在鬼月期間不宜說「死」這個字，以免惹怒好兄弟。

15、不宜玩試膽大會

喜歡冒險的年輕人會在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16、半夜不可撥打13個7或0

在鬼月期間半夜不可撥打13個7或0，以免接通的是往生者。

17、半夜看鬼片

在鬼月期間若在半夜看鬼片，小心好兄弟一起陪看。

18、參加中元普渡不可罵髒話

在鬼月期間若參加中元普渡，千萬不可罵髒話，以免惹怒正在吃飯的好兄弟。

19、放包艾草粉或鼠尾草

在鬼月期間若有去旅館住宿，可放包艾草粉或鼠尾草，有助一夜好眠。

20、動刀

在鬼月期間盡量選擇白天動刀，對身體較好。

21、搬家

在鬼月期間若要搬家入宅，可盡量挑選正中午對運勢較好。

22、娶親

在鬼月期間若要娶親，需盡量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。

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