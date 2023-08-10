國民黨台北市議員徐巧芯。（劉彥宜攝）

國民黨台北市議員徐巧芯和台南市長黃偉哲妹妹黃智賢槓上，黃偉哲回擊，國民黨總統參選人侯友宜不強，小雞快跑光。徐巧芯10日轟黃，不如做好市政工作，修繕沙崙科技園區漏水、關心登革熱狀況。

徐巧芯狠酸，她應該要被列入2023年好人好事代表，促成家和萬事興，黃偉哲兄妹和解，她應該也有一份功勞，祝福他們家感情長長久久。

她痛批黃偉哲，43億前瞻計畫建設沙崙科技園區不僅漏水，且僅800人上班，儼然是空城，利用率僅0.81％過低；有空嘻嘻哈哈拍影片，不如修繕漏水，如果認為那不是漏水，請不要編修繕預算。

徐巧芯再曬出沙崙科技園區鋪面受損的照片，她質疑，800人上班是把人行道當跳舞機？幾個月前去過沙崙科技園區，接下來用以記者會方式，慢慢公布缺失影片。

媒體追問，與民眾黨總統參選人柯文哲友好，是否是和黃智賢唇槍舌戰的原因？徐巧芯說，國民黨當然是以第一名為志向，因此攻擊對象和監督對象都是第一名，目前領先位置是民進黨，許多缺失都在賴清德的起家厝台南，且許多問題懸而未決，台南真的變了，許多民眾叫苦連天。

她解釋，在野黨要努力進攻民進黨的問題，民眾黨和國民黨是競爭關係，但不是鬥爭關係，是要比賽誰的監督力道比較強，讓民眾選擇。

至於民進黨台南立委王定宇也參戰，批評徐巧芯不如直接參選台南。她回擊，民進黨長期執政的結果，就是民代變成中央政府的橡皮圖章和豢養的寵物，工程建設明顯做不好卻要硬拗，前瞻本應錢要用在刀口上、品質要完善，面對卻失民進黨民代卻完全不在意。