彰化縣議員曹嘉豪表示，在地員林人習慣在七夕時用蘋婆祭祀「七娘媽」，因此蘋婆也有「七姐果」的別名，但現在年輕輩的可能連蘋婆都沒有聽過，相當可惜。（吳建輝攝）

每到產季百果山下、員林運動公園附近等都有固定販售蘋婆的小攤販，時價帶殼每斤40元，生蘋婆果仁1斤120元，也有煮熟的1盒1台斤180元。（吳建輝攝）

百果山、員南路路邊都可以看到野生的蘋婆。（吳建輝攝）

彰化縣員林市百果山地如其名，物產豐饒盛產多種水果，現在正值「蘋婆」產季，鮮紅的外殼及裂開的深褐色果實，纍纍高掛在樹上，是員林暑假限定特產之一，想吃還不一定吃得到；彰化縣議員曹嘉豪表示，在地員林人習慣在七夕時用蘋婆祭祀「七娘媽」，因此蘋婆也有「七姐果」的別名，但現在年輕輩的可能連蘋婆都沒有聽過，相當可惜。

百果山盛產龍眼、荔枝、芭樂、楊桃等水果，也是全台知名的蜜餞產地，其中只有夏季2個月才能吃得到的「蘋婆」正值產季，遠望就像是滿樹的鳳眼，因此又稱為「鳳眼果」，可熱炒、悶煮、蒸煮，外層薄膜口感甜脆、內部的黃色果實鬆軟綿香，富含澱粉、蛋白質和脂肪，咬在嘴裡又帶點Q彈口感。

蘋婆近年因電影《總舖師》出現，勾起許多老一輩的回憶，每到產季百果山下、員林運動公園附近等都有固定販售蘋婆的小攤販，時價帶殼每斤40元，生蘋婆果仁1斤120元，也有煮熟的1盒1台斤180元， 方便登山客可以立即食用，

彰化縣議員曹嘉豪表示，蘋婆是員林的特產之一，種植面積大約20公頃左右，產季僅在每年7、8月份，和龍眼相同，不過近年產量都不多，早年台灣物資缺乏的年代，是不少四、五年級生童年喜愛的零嘴、記憶中的好味道，但現在年輕輩的可能連蘋婆都沒有聽過，相當可惜。

曹嘉豪說，在地員林人習慣在七夕時用蘋婆祭祀「七娘媽」，因此蘋婆也有「七姐果」的別名，目前國內要吃到蘋婆應該只有員林才有，希望縣府或農會等單位能推廣在地農特產，搭配當地文化一起推廣，讓更多鄉親能夠品嚐到蘋婆的好味道。

值得注意的是，蘋婆並不適合毛小孩食用，過去就有狗狗吃了半小時就發生急性腎衰竭的紀錄，且蘋婆沒有解藥，致毒成份不明，就算蒸熟，對貓狗仍有毒性。全株都有毒，就算蒸熟吃也會中毒，提醒飼主千萬要注意。