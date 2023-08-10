距離中秋節還有1個多月，蛋黃酥大戰已提前開打。（孫英哲攝）

距中秋節還有1個多月，蛋黃酥大戰已提前開打，除社群平台湧現「哪家蛋黃酥最好吃」的論戰，蛋黃酥名店彰化市不二坊更已湧現排隊購買人潮，該店今天排隊人龍竟從店門口的中正路一直延伸到永安街，如同宣示中秋蛋黃酥大戰已經引爆！

「不二坊都外地人在買的！」「排隊的都是代購業者啦！」彰化市不二坊扣掉周一公休日，近來只要開店營業，店門就排滿人潮。記者在現場隨機抽樣，果真發現排隊的民眾大都來自台中、南投、新竹等外縣市，他們表示，到彰化玩當然要帶名產回去，不二坊是不少親友指定要帶回去的彰化名產。

有趣的是，因店員忙著包裝蛋黃酥出貨，店家將相關規定都貼在店門口，因此店家玻璃門貼滿各式公告，包括「每人限購90顆」、「禁止拍照及攝影」，以及「本店並無委託代購業者販售本台之產品，恕無法負責代購商品之品質問題」等聲明公告。不二坊蛋黃酥的售價為單顆50元，有6、15及20顆等包裝。

彰化市陳姓民眾說，他認識不少彰化在地人其實都不太買不二坊蛋黃酥，原因是「太難買了」、「排隊要排很久」，因此去排隊買不二坊蛋黃酥的人大都是外地來的，或是觀光客，本地人不太會去排隊，更何況彰化還有許多家好吃的蛋黃酥，不管是口感或香氣，一點都不輸不二坊。

近來受到彰化在地民眾青睞的蛋黃酥名店有彰化市的紀家、林記、新香珍及鹿港鎮的新口味等，上述店家都各具特色，上述店家的蛋黃酥單顆價格約為45元至48元之間。

彰化市民眾「小靜」表示，她本來最愛不二坊，但不二坊實在太難排了，現在的最愛是紀家蛋黃酥，因為吃起來的感覺與不二坊像是系出同門，差別在於不二坊餅皮較酥，紀家內餡蛋黃口感較綿密。民眾「阿玉」指出，她覺得新口味蛋黃酥很好吃，外形及口感一點都不輸不二坊。

員林市張姓民眾指出，彰化好吃的蛋黃酥不是只有在彰化市，員林市也有不少家老牌糕餅店的蛋黃酥有著好滋味，他個人十分推薦吉本西點麵包的蛋黃酥，又香又酥，嚐過一口，令人難忘，蛋黃酥並非該店的主力商品，可說是隱藏版的好口味。