大陸文化和旅遊部今天上午公布第三批大陸旅行社經營中國公民組團赴有關國家和地區名單，共計78個，台灣仍未入列。一名台灣資深觀光業人士苦笑，兩岸民間業者從年初新冠疫情解封以來的熱情高漲、滿懷期待，直到進入下半年、今年第三季都已經過了一半，還是未見兩岸旅遊團互相開放的一絲曙光，期待值在持續下降中。

這名資深觀光業人士表示，雖然兩岸政治大環境氣氛不佳，但是兩岸民眾到對岸旅遊的意願仍高，由於陸客赴台自由行大陸當局迄今尚未解禁，參加旅行團就成了唯一的途徑，「但是大家盼啊盼，從年初等到現在，大陸文旅部已公布3批、共計138個國家地區的出境遊名單，台灣遲遲沒有上榜。」

資深觀光業人士表示，近日安徽舉行「2023海峽兩岸（安徽）旅行商大會」，台灣方面包括旅行商業同業公會全國聯合會、旅行業品質保障協會、各大旅行社都派人參加，大家都對陸方何時開放旅行團赴台懷抱期待。

「不過，陸客要能赴台遊，不管是旅行團或自由行，都必須陸方、我方雙向同時互開」，資深觀光業人士表示，「上月底內政部移民署官網發布的消息鬧出烏龍事件，先是公布了陸客赴台自由行的試點城市，讓許多大陸民眾滿懷期待，在抖音、小紅書上討論熱度很高，但後來又說是網站維修出錯，讓大家空歡喜一場。就像是放羊的孩子，只會澆滅業者的熱情。」

資深觀光業人士表示，這次的「2023海峽兩岸（安徽）旅行商大會」，安徽釋出「文旅惠台」大禮包，其中包括「台灣旅遊團隊、自駕游團隊、包機、專列等都可享受安徽的獎補政策。黃山市對包機、航線獎補最高達300萬元人民幣」，「但關鍵仍卡在陸委會和交通部觀光局，如果一天不開放台灣旅行社組團赴大陸，就算優惠再多，業者都只能看得到而吃不到。」