柯文哲市長任內編列76億元，動支53億元。（柯辦提供／楊亞璇台北傳真）

【全程字幕】誇口還債最多？民進黨批柯文哲「毫無財政紀律」 柯辦發言人感謝「這事」酸爆 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲自稱擔任台北市長任內還債570億元，台北市議員王閔生今質疑，是跟市府各所屬基金借錢來取代新增債務，總計高達5次共1052億元。柯文哲競選辦公室發言人李有宜駁斥，柯文哲任內還債570億元來自審計部決算報告，希望民進黨議員、民代要好好做功課。

王閔生批評，柯文哲誇口任內勇於還債、省錢、遵守財政紀律，卻經不起檢驗，他隨後列出5大爭議，包括雙城論壇違反議會預算決議支出、私自與廠商協議北流工程增加1.9億元、挪用教育基金還債，及帶頭濫用救命錢二備金舉辦台北城市博覽會、熊好券，還刻意將經費拆分迴避監督，被揭露後還笑稱依法迴避監督，顯然知法玩法。

王閔生揭露，柯文哲宣稱任內還債570億，事實上只還了42億，且只有第一任前三年還較多，第二任幾乎未額外編列還本預算，所謂還債也只是向市府所屬基金借錢，藉此取代新增債務，總計高達5次、共1052億元。

李有宜指出，謝謝王閔生親口認證，柯文哲擔任台北市長任內是一位不舉債的市長，因為民進黨政府在過去7、8年，光是特別預算就舉債2.2兆，相較起來，柯文哲的確是非常遵守財政紀律，且顧及市政財政狀況，還債570億都是來自審計部決算報告，希望民進黨議員、民代們要好好做功課。

李有宜出示資料強調，教育基金沒有被濫用或用於還債，從主計處資料可以清楚看到，該基金用途無還債支出，任何資金使用有法規跟管理規範，柯市府不可能隨意使用或挪用，如果當時真的有挪用的狀況，當時議員怎麼沒有提出，是否打臉自己當時沒盡到議員職責，所以根本沒有這樣的情況。

李有宜也說，捷運重置基金部分，從2014年柯文哲上任前的288億元，到柯文哲卸任時2022年，留給現任台北市長蔣萬安473億元，基金用途都按照法定用途，可供公評、檢視。

至於二備金，李有宜表示，馬英九擔任市長任內編列64億元、動支62億元、動支率97％；郝龍斌市長任內編列70億元、動支65億元、動支率93％；柯文哲市長任內編列76億元，動支53億元，柯市府任內遵守市府財政紀律，希望財務狀況維持穩健狀態。