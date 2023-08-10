2000年台大土木系學生張振聲在校內與同學打球時昏倒，送醫急救後仍成為植物人，台大數十年已對張家提供百萬元的照顧費，但張家父母今（10）日再到學校抗議，甚至要求校方將每年照顧費用提高至新台幣65萬，還追討前13年的照護費用。台大回應，無法律上請求權基礎，礙難同意。

對於張家父母的要求，台大表示，雖張生家屬請求國家賠償一案，司法方面已由台北地方法院判決台大並無疏失，惟基於關懷本校學子及體恤家屬，校方自2013年2月6日起每年撥付新台幣55萬元至終身止，以協助支付張生照護費用。

台大說明，學校於2014年同意由原本的40萬元調高至55萬元，並追溯至2013年起，至今11年共支付605萬元。

台大提到，張生家屬近日要求校方再提高每年照護費用，然礙於現行法規限制，家屬所請求的13年（2000年至2012年）醫養護費用，以及將每年照護費調整至65萬元，無法律上請求權基礎，學校礙難同意。

台大指出，學校對於家屬長期以來的辛勞感同身受，基於關懷學子及體恤家屬，仍會持續與之溝通協商，並協助引入校外資源來予以支援。