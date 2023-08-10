聖嬰現象導致井水乾涸 印尼村民得這麼做才能活

受聖嬰現象影響，印尼正面臨比往年更嚴重的旱災，許多村莊的水井早已乾涸，村民只能挖掘河床，取水過活。

中爪哇省卡朗安雅村（Karanganyar）已經長達4個月沒有降雨，不僅水井乾涸、農作物因缺水而逐漸枯死，就連河床也枯竭。為了生存，即便這些河水鹹而渾濁，村民也只能挖掘河床，依賴僅剩的河水過活和灌溉農作物。

當地一名菸農蘇納迪（52歲）說，「自4月以來，村子就出現乾旱，到現在都沒有下過雨。整個地區的水井都乾涸了，居民只能從河床取水。這裡的農作物如玉米都枯死了，雖然菸草仍可生存，但我們灌溉的水只能從河床挖掘。」

蘇納迪所在的村莊自6月份井水耗盡以來，一直在挖掘河床。挖掘河床1至2個小時後，鹹鹹的泥漿水就會填滿新挖的洞。蘇納迪和卡朗安雅村的其他數十名居民，會將這些水帶回家飲用、清洗和灌溉慢慢枯死的莊稼。

印尼氣象局（BMKG）表示，聖嬰現象帶來了長時間的炎熱和乾燥天氣，正在影響這個幅員遼闊的國家三分之二以上的地區，包括爪哇島全境、加里曼丹島北部地區以及除沿海地區外的所有地區。印尼氣象局氣候學副主任阿達塞納（Ardhasena Sopaheluwakan）表示，這些地區的人口超過印尼總人口2億多的70％。

另外，專家表示，聖嬰現象從北京到羅馬的多個城市引發了創紀錄的熱浪，增加了森林大火的風險，並影響了小麥、棕櫚油和水稻等農作物。

據印尼政府數據顯示，農業佔印尼GDP的近14％，該國三分之一的勞動力從事農業工作。

對此，中爪哇省印尼氣象局官員特里斯（Tris Adi Sukoco）給出建議，稱隨著該地區降雨量大幅下降，村民應該改變他們的作物模式。然而，農民說已經太晚了，「即使這裡的河流完全乾涸，無論河流在哪，我們都必須找到它」。