高雄17歲少女小美（化名）沉溺於手機交友軟體，父母看不下去將她手機沒收，小美一氣之下竟離家出走北上嘉義，跑去投靠軟體認識的網友，一離開就是12天，所幸高雄市少年警察隊積極調閱相關資料協尋，終於在3日找到小美。

小美自從放暑假後就沉溺於交友軟體，父母看不下去她整天都愛玩手機，於是一氣之下沒收手機，小美手機被沒收後竟負氣離家處走，隻身從高雄北上到嘉義，住宿在軟體認識的網友家。

父母發現小美從7月23日出門後就沒回家，於是25日報警處理，高雄市少年警察隊接獲報案後，積極調閱相關資料協尋，經警方連日利用相關資訊，搜查出少女於網路交友軟體認識之網友，並透過聯繫到該網友，終於在3日成功找到小雨。

高雄市政府警察局少年警察隊呼籲，網路詐騙頻繁，如騙財騙色、假求職真詐騙或誘拐未成年人脫離家庭等態樣，因此交友詐騙更需多加留意，應切記可任意在網路上留下真實姓名、電話、住處及相關身分資料；避免單獨與網友相約見面，若要與陌生人見面時應另找家人或朋友陪同；.外出與網友相約見面時，要告知家人去處。