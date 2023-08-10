國內昨出現史上第2例「食腦變形蟲」阿米巴腦膜腦炎感染者，北部一名30多歲女性，前往室內親水設施遊憩後，7天就死亡。目前正值夏季，不少人都想要戲水，專家提醒民眾別太恐慌，游泳池基本上都會以氯消毒，若在野外靜止的小池塘、小湖泊戲水，則建議泡泡腳就好，避免「食腦變形蟲」從鼻腔進入中樞神經。

台灣寄生蟲學會前理事長、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，出，福氏內格里阿米巴原蟲存在於自然界流速不高、靜止的小池塘、小湖泊等，若經氯處理過，就不容易生存。阿米巴腦膜腦炎的感染途徑，是阿米巴原蟲從鼻腔進入嗅覺神經，經過鼻中隔版，往上侵犯中樞神經系統。

黃高彬表示，感染阿米巴原蟲者，症狀包括發高燒、腦膜炎、嘔吐等，難以和一般的腦膜炎鑑別診斷，多數人被診斷時已是末期，使用抗生素、抗病毒藥物都沒效，稍微有一點效果的是抗黴菌藥物，但因臨床使用經驗不足，能改善多少也不清楚。若感染者運氣好，暴露的量不多，也有機會存活，但因病程進展快速，高達9成以上的感染者都會死亡。

「阿米巴原蟲活動力強，會在像豆腐的腦組織中鑽來鑽去，導致腦組織的破壞」。對於國內第2名感染者，黃高彬不排除泳池的水遭自然界水源污染的可能，提醒政府必須調查水源。他提醒民眾，阿米巴腦膜腦炎個案並不多，全世界僅有100多例，一般游泳池的水都是安全的，民眾不必太恐慌，但若在野外流速慢、接近靜止的淡水中戲水，則建議泡泡腳就好，別在水裡游泳。