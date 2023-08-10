台灣碳權交易所7日在高雄成立，為系統性研究淨零減碳的投資、技術創新、國際建制及台灣的制度接軌，並提供諮詢服務與課程設計，國立中山大學成立「碳權研究與服務中心」，投入研究並搜集國內產業具體且急迫的問題，提供實用解答，協助政府設計相關制度。

該中心由台灣證券交易所、櫃買中心、期交所、集保公司等證券週邊單位公益捐助成立，將推動產業與政府公部門淨零與循環經濟，協助開發淨零循環經濟系統與技術。以「永續環境」為導向，整合國內學術研究單位、政府公部門及在地產業進行連結與合作，並推廣如循環經濟、溫室氣體、水足跡、碳足跡、能源管理系統及碳中和等課程及相關論壇等學術交流。

此外，中心也將不定期合作相關特展、教學、演講、研討會及社區活動，聚焦國內外相關領域專業人才。落實學術界先導性與實用性技術及知識應用研究，透過深入的循環經濟技術基礎研究，導入產業以降低對環境所造成的汙染，並協助產業轉型為零汙染或低汙染的綠色產業。

中山大學校長鄭英耀表示，在經濟成長、社會發展與環境維護下維持平衡的永續發展概念，推動全球ESG（環境保護Environmental、社會責任Social以及公司治理Governance的縮寫）最核心的議題：為了因應氣候變遷，如何幫助企業達成淨零減碳的要求，如何引導資本市場進行投資與發展綠色金融，在各個產業部門發展出減碳與負碳技術。淨零減碳成為推動全球下個世代產業發展的主要驅動力，自然也定義了臺灣新階段經濟發展的核心任務。目前台灣在面對這個跨領域議題還沒有一個跨領域的整體方案，中山大學將提供ESG、綠色金融與建立碳交易市場所需的分析建言。

中心主任蔡宏政表示，中心將提供碳諮詢服務與課程，包括針對國內業者面對全球碳排放費用所衍生的問題，提供即時性與可行性解答，也可透過教育訓練課程對碳盤查、碳權與排放權交易等議題，提供操作型定義與實踐步驟。同時系統性研究各項ESG與淨零減碳的投資、技術創新、國際建制與臺灣制度接軌等議題，以提供ESG、綠色金融與建立碳交易市場所需的政策分析，並協助政府與企業推廣碳盤查與碳權管理的觀念與技術，培訓相關人力，促進國家減碳技術鏈、產業群聚及建立產業生態系。