康康為最新一集的飛行導師。（三立提供）

三立《全明星辯論會》是台灣首檔以辯論為主題的綜藝節目，近期賀瓏在節目中的「辛龍要不要救劉真」、「侯昌明沒有代表作」引發爭議。不料在最新一集的淘汰，黑隊隊長黃豪平毫不猶豫選擇賀瓏成淘汰候補，因為他不忍看到賀瓏在辯論舞台上，變成他不想成為的樣子。

面對賽制中的殘酷淘汰，評審長陶晶瑩突然哽咽，不忍淘汰任何一位辯手，將選擇權交給兩隊隊長，讓隊友侯昌明立刻跳出來說「我進步幅度較少，淘汰我就好，不要淘汰女生！」而平常擔任搞笑擔當的楊昇達突然淚崩回說：「他都在幽默搞笑而已，淘汰我吧！」讓人看到楊昇達暖心的另一面。

本周第4次淘汰賽，邀請縱橫演藝圈25年的資深藝人「康康」康晉榮擔任的飛行導師，主題聚焦在人生轉捩點的選擇，第一階段辯題即為「論及婚嫁時，對方才坦承負債千萬，這婚還結不結？」，康康自爆跟老婆差18歲，本身緋聞多、長得又醜，老婆的爸媽、爺奶都超反對把女兒嫁給他，後來他使出一招，讓老婆的家人馬上點頭，那就是他買了一棟房子，登記在老婆名下，她家人立刻就ok了，笑說：「所以不是結不結，而是錢的問題，引來全場哄堂大笑。」

《全明星辯論會》宗旨是喚起大家對思考、表達與聆聽的重視，一起學習「好好說話」、學會「把話說明白、說條理、說的有憑有據」，所有的辯手在參加節目前都上過專業辯論課程，節目中呈現的題目是由中華辯論推廣協進會提供協助，而最近一些辯手在節目中發言內容，引發討論話題，觀眾各有不同看法，三立表示「已有預期到節目中藝人或網紅的發言一定會引發討論，但基於推廣辯論以及全民思辨的初衷，對各界的討論都能夠包容跟接受，也希望大家聚焦回節目本身。」