曹格即將舉辦「別具一格」演唱會。（Legacy提供）

曹格即將舉辦「別具一格」演唱會。（Legacy提供）

「金曲歌王」曹格睽違13年即將在台灣舉辦演唱會，讓等待他許久的台灣粉絲們興奮不已，前日他在社群公布演唱會資訊，眼尖的網友發現前妻吳速玲也悄悄為貼文按讚，用行動力挺曹格！

曹格這次的巡迴演唱會將從「鐵漢柔情」系列啟航，9／8（五）在Legacy台北、10／8（日）在Legacy台中開唱，他也po出自己13年前在Legacy演出的片段為即將到來的演唱會預熱，影片中他搞笑自嘲「重感冒」，聊到轉變和成長瀟灑表示：「誰沒有過去？」更搶先預告這次演出安排了好聽好玩又好哭的歌單，邀粉絲們來現場一同感受。

曹格唱過無數膾炙人口經典好歌，這次將會帶來包括中文、英文、粵語等曲目，創作與翻唱兼容，多年沒與台灣粉絲見面，他期待表示：「所有來到現場的觀眾都是最好的嘉賓！」並說道：「有人想聽我就唱，一直以來從沒改變過。」作為在華語歌壇縱橫多年的「鐵漢」，心底有著多情善感的柔情面貌，曹格表露真情：「多希望自己該鐵的時候鐵，該柔的時候柔，不過有時候，不該鐵的時候太柔，該柔的時候又太鐵。」

在這20多年的唱作生涯，生命也經歷跌宕起伏，曹格分享：「有些事情變了、有些事情沒有改變，最近正忙著好好生活、好好成長，把自己的喜怒哀樂都透過歌曲記錄下來。」對於音樂創作，他也自認心境上有所變化：「這20年間，痛的更痛，舒服的更舒服。自在的更自在。不自在的，慢慢變不在了。」並表示現在除了滿足別人也開始學習滿足自己，期待在演唱會上讓粉絲們看到更加別具一格的曹格。曹格「別具一格」演唱會8／11（五）中午12點開賣，iNDIEVOX售票網與全台7-11 ibon機台皆可購票。